Ağustos Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 16,4 Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 16,4 azalarak 215 bin 130 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında 215 bin 130 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 44,1'ini otomobil, yüzde 43,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini kamyonet, yüzde 1,5'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,4 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 18,5, minibüste yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 64,2, kamyonette yüzde 38,4, motosiklette yüzde 17,1, kamyonda yüzde 13,8, otomobilde yüzde 10,7 ve traktörde yüzde 4,9 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otomobilde yüzde 43,5 artarken traktörde yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 32,1, otobüste yüzde 25,2, motosiklette yüzde 18,3, kamyonda yüzde 11,4, kamyonette yüzde 1,9 ve minibüste yüzde 1,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 32,8 MİLYON

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 32 milyon 828 bin 821 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 20,9'unu motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7'sini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

985 BİN 244 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında 985 bin 244 taşıtın devri yapıldı. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67'si otomobil, yüzde 14,1'ini kamyonet, yüzde 12,1'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 94 bin 989 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 1,5 MİLYON ARTTI

Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,7 azalıp 1 milyon 562 bin 342 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 72,4 artarak 33 bin 837 adet oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 528 bin 505 adet artış gerçekleşti.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 45,4'ÜNÜN YAKITI BENZİN

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 otomobilin yüzde 45,4'ü benzin, yüzde 26,8'i hibrit, yüzde 17,6'sı elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 1'i LPG yakıtlı. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 944 bin 312 otomobilin ise yüzde 33,1'i dizel, yüzde 30,7'si LPG, yüzde 30,7'si benzin, yüzde 3,4'ü hibrit ve yüzde 1,8'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 otomobilin yüzde 29,3'ü 1300 ve altı, yüzde 23,6'sı 1401-1500, yüzde 10,8'i 1501-1600, yüzde 10,2'si 1301-1400, yüzde 8,1'i 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,4'ü beyaz, yüzde 13,9'u siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,4'ü yeşil, yüzde 3,9'u kırmızı, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli.