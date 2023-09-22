Ağustos Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 110,6 Arttı

Ağustos ayında 235 bin 317 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 27 milyon 987 bin 472 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,6 arttı.

Balıkesir'de Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 572 bin 446 oldu. Türkiye genelinde ağustos ayında 232 bin 253 adet taşıtın ise trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir'de ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 572 bin 446 oldu. Türkiye genelinde ağustos ayında 235 bin 317 adet taşıtın ise trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK'ten yapılan açıklamanın devamında ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,1'i otomobil, yüzde 46,5'i motosiklet, yüzde 10,2'ü kamyonet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 0,02'si otobüs, yüzde 1,5'u kamyon, yüzde 0,5'i minibüs ve yüzde 0,1'ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR