Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,1 arttı

Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,1 arttı
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7, madencilik sektörü ise yüzde 2,6 oranında yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 7,1, aylık yüzde 0,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretimi, bir önceki aya göre de yüzde 0,4 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
