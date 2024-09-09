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Ağustos Ayında Külçe Altın En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı külçe altın oldu. Diğer yatırım araçları ise kaybettirdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yüzde 4,01 oranlarıyla külçe altın oldu. Aylık Yİ-ÜFE'ye göre avro yüzde 2,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,64 ve dolar yüzde 0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 1,40 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,18, DİBS yüzde 1,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (brüt), 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,42 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 9,40, TÜFE'ye göre yüzde 11,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre ise külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 14,30, TÜFE ile yüzde 10,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,62 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 18,15, TÜFE'ye göre yüzde 5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,58, avro yüzde 7,30, dolar yüzde 8,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 11,20 ve DİBS yüzde 24,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 13,87, avro yüzde 17,19, dolar yüzde 17,92, mevduat faizi (brüt) yüzde 20,68 ve DİBS yüzde 32,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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