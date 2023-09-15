Ağustos Ayında Konut Satışları Yüzde 11,4 Arttı

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 11,4 artarak 122 bin 91 oldu. İstanbul en yüksek konut satışına sahip il oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında Türkiye genelinde 122 bin 91 konut satıldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalıp 122 bin 91 oldu. En çok konut satışı yapılan iller, 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile İstanbul, 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir. Konut satış sayısının en az olduğu iller de 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin. Konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalış gösterip 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalışla 152 bin 438 kaydedildi. Ağustos ayında gerçekleşen ipotekli satışların 3 bin 762'si, ocak-ağustos dönemindeki ipotekli satışların 46 bin 894'ü ilk el satış.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 35 BİN 310

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,9. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azalışla 238 bin 109 kaydedildi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış göstererek 86 bin 781 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,1. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 559 bin 309 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 3 BİN 58 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalıp 3 bin 58 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5. Yabancılara en çok konutun satıldığı iller 1066 konut satışı ile İstanbul, 919 konut satışı ile Antalya ve 248 konut satışı ile Mersin. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalarak 25 bin 134 oldu. Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 342 konut ile İran, 220 konut ile Irak ve 141 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.