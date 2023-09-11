Ağustos Ayında Kars Harakani Havalimanı'nda 57 Bin 304 Yolcuya Hizmet Verildi

Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı'nda uçuş trafiği 323, iç hat yolcu trafiği 57 bin 304 olurken, 559 ton da yük taşındı. Kars Harakani Havalimanı'nda 2023'ün ilk ayında ise hizmet verilen yolcu sayısı 363 bin 419, uçuş trafiği 2 bin 464 ve yük taşınan tonaj ise 3 bin 309 oldu.