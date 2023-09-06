Ağustos ayında kapasite kullanım raporu sayısı yüzde 8,7 arttı

2023 yılı Ağustos ayında onaylanan kapasite raporu sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,7 arttıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ağustos 2023'te onaylanan kapasite raporu sayısı Temmuz 2023'e göre yüzde 8,7 artarak 4 bin 275 adet oldu.

2023 yılı Ağustos ayında onaylanan kapasite raporu sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,7 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ağustos 2023'te onaylanan kapasite raporu sayısı Temmuz 2023'e göre yüzde 8,7 artarak 4 bin 275 adet oldu.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Ağustos 2022'de 3 milyon 786 bin 360 iken yüzde 4,5 artarak, Ağustos 2023'te 3 milyon 956 bin 985 olarak belirlendi.

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileim veya eklini kısmen veya tamamen değitirmek amacıyla ileyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp ilendiği yerleri iletenler ve biliim teknolojisi ile yazılım üretenler için Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor. - İSTANBUL