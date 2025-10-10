Haberler

Ağustos ayında inşaat maliyetleri artmaya devam etti
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi yıllık bazda %22,82 artarken, aylık artış ise %1,05 olarak belirlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 22,82, aylık yüzde 1,05 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,82 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,53 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
