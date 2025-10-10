Haberler

Ağustos Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,82 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Ağustos ayında yıllık yüzde 22,82, aylık ise yüzde 1,05 artış gösterdi. Malzeme ve işçilik endekslerinde de dikkat çeken artışlar kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,82 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,53 arttı, aylık yüzde 1,15 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,92 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,54 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,75 arttı, aylık yüzde 0,72 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,72 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,84 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,94 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,37 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
