Ağustos Ayında İnek Sütü Toplama Miktarı Düştü

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Ancak içme sütü, ayran, yoğurt ve tereyağı üretiminde artışlar görüldü.

Bir önceki ay 946 bin 158 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 933 bin 234 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,7 azaldı, ayran üretimi yüzde 9,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,0 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,8 arttı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 arttı, ayran üretimi yüzde 8,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,1 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,1 arttı.

Bir önceki ay 127 bin 164 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 4,1 oranında artarak 132 bin 359 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

