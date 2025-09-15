Ağustos Ayında Giyim ve Ayakkabı Harcamaları Yükseldi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, giyim ve ayakkabı için temmuzda 110,2 milyar lira olan kartlı harcamanın, ağustosta 131,1 milyar liraya, işlem adedinin ise 64,5 milyondan, 75,1 milyona yükseldiğini bildirdi.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri arasında gerçekleştirilen ağustos ayı anketinin sonuçları açıklandı.

Açıklamada, ankete ilişkin değerlendirmesine yer verilen BMD Başkanı Öncel, ağustos ayında yıllık Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 32,95 olduğunu hatırlatarak, indirim kampanyalarının etkisiyle hazır giyim ve ayakkabıda yıllık fiyat artışının uzun bir aradan sonra yüzde 9,49'la tek haneye düştüğünü ifade etti.

Öncel, markalı perakende satışlarında 2025'in ilk 6 ayında daraldığını belirterek, "Markalı perakende ikinci yarıda indirim kampanyalarıyla nakit akışını döndürmeye çalışıyor. Giyim ve ayakkabı markalarımızın yüzde 65'i ağustos ayı cirolarının en az yüzde 40'ını, yüzde 44'ü ise cironun en az yüzde 60 ve üzerini indirimli satışlardan elde etti. Cironun yüzde 81 ve üzerini indirimlerden elde eden üyelerimizin oranı ise yüzde 23'ü buluyor." açıklamalarında bulundu.

"Satış ve ciro artışı temel olarak indirim kampanyalarından kaynaklanıyor"

Temmuzla karşılaştırıldığında ağustosta her üç markadan ikisinin adet satışlarını ve cirolarını artırdığını kaydeden Öncel, şöyle devam etti:

"Artış temel olarak indirim kampanyalarından kaynaklanıyor. Ağustos ayında adet satışları ve cirolardaki artışı Merkez Bankası verilerinden de takip edebiliyoruz. Verilere göre, giyim ve ayakkabıda temmuz ayında 110,2 milyar lira olan kartlı harcama tutarının ağustosta 131,1 milyar liraya, işlem adedinin de 64,5 milyondan 75,1 milyona ulaştığını görüyoruz. Yemekte ise temmuzda 114,9 milyar lira olan kartlı harcama tutarı ağustosta 149,1 milyar liraya, işlem adedi 220,1 milyondan 274,5 milyona çıkıyor. Daha önce de altını çizdiğim gibi bu artış, nakit akışını sürdürmek isteyen ve yüksek faizle kredi kullanmayı tercih etmeyen markaların karlılığı tamamen ikinci plana itmesinden kaynaklanıyor."

Neredeyse her dört markadan üçünün ağustostan ağustosa yıllık ciro artışının TÜFE altında kaldığını beyan ettiklerini belirten Öncel, "Bu da bize perakendecinin maliyetle fiyat baskısı arasında sıkışıp kaldığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öncel, BMD üyelerinin yaklaşık yarısını giyim ve ayakkabı markalarının oluşturduğuna dikkati çekerek, "Fiyatlar Avrupa'dan bile pahalı olduğu için yabancıya satışlar da 2 yıl öncesine göre yarı yarıya azaldı. Ana harcama gruplarında giyim ve ayakkabı hariç yıllık TÜFE'de tek hane bir yana, yüzde 20'nin altını gören başka bir kategori bulunmuyor. Ancak kira, ham madde ve işçilik başta olmak üzere yüksek maliyet sorunu devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Maliyetlerdeki aşırı artışın sektörde kırılganlığı da artırdığını söyleyen Öncel, şu değerlendirmede bulundu:

"Markalı perakendenin yeniden sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için Borçlar Kanunu'nda mülk sahibine tanınan 'sebepsiz fesih' hakkının ve hammadde ve ara mal ithalatında ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulamasının kaldırılması başta olmak üzere sektörü destekleyecek önlemlerin hızla devreye alınması gerekiyor."