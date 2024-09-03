Ağustos Ayında Enflasyon Yüzde 3,47 Arttı

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

ENAG, ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,47 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 90,35 olarak hesapladı.