Ağustos Ayında Ciro Endeksi Yıllık %36,7 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ağustos ayında yıllık %36,7 artış gösterdi. Sektörlerin alt detaylarında sanayi %32,4, inşaat %53,2, ticaret %35,6 ve hizmet %40,6 oranlarında artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Ağustos ayında yıllık yüzde 36,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 53,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,0 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Ağustos ayında aylık yüzde 2,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,9 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
