Ağustos Ayında Cari İşlemler Fazlası 5,5 Milyar Dolar ile Tarih Yazdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlasının 5,5 milyar dolar ile ağustos ayında başarıldığını duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlası 5,5 milyar dolar ile ağustos ayında başarıldı. 2025 yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, ağustos sonunda 18,3 milyar dolara geriledi. Eylül ayında da aylık 1 milyar dolar civarında cari işlemler fazlası tahmin ediyoruz. 2025'in ilk 8 ayında cari işlemler dengesi açığı toplamda 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. OVP Hedeflerine göre, 2025 yıl sonu cari işlemler açığı 22,6 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,4 gibi makul bir seviyedir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artarak 389 milyar dolara yükselmiştir. Böylece yılın başında hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ağustos ayında başarılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık tahminlerine göre eylül ayında da cari işlemler dengesinde 1 milyar doları civarında fazla verilmesinin beklendiğini ifade eden Bolat, "Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,1 oranında artarak 119,9 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artarak 389 milyar dolara yükselmiştir" açıklamasında bulundu. - ANKARA