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Ağustos Ayında Balıkesir'de 3 Bin 69 Konut Satıldı

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Balıkesir'de Ağustos ayında 3 bin 69 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları yüzde 9,9 artışla 134 bin 155 oldu. İstanbul 19 bin 467 konut satışı ile en yüksek rakamı elde etti.

Balıkesir'de Ağustos ayında TÜİK verilerine göre 3 bin 69 konut satıldı. Ağustos ayında Türkiye genelinde 134 bin 155 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 69 konut satıldı. Türkiye genelinde ise konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. TÜİK' ten yapılan açıklamanın devamında satış sayılarına göre İstanbul'da 19 bin 467 konut satışı ve Ankara'da 12 bin 496 satış, İzmir'de 7 bin 44 konut satışı yapıldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 116 satış ile Bayburt, Hakkari 53 konut ile Ardahan'da ise 93 satış oldu." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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