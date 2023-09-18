Ağustos Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

DİSK'e bağlı BİSAM'ın açlık ve yoksulluk araştırmasına göre, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 12 bin 34 lira; yoksulluk sınırı ise 41 bin 626 liraya yükseldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) açlık ve yoksulluk araştırmasına göre, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 12 bin 34 lira; kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 41 bin 626 liraya yükseldi.

BİSAM, ağustos ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu'nu yayınladı. Açlık ve yoksulluk sınırı hesabının, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldığı belirtildi.

Buna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, ağustos ayı için 12 bin 34 liraya ulaştı. Bu harcama tutarının, sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu belirtildi. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı ise 41 bin 626 TL oldu.

Raporda; yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 301 lira, yetişkin bir kadın için 3 bin145, 15-18 yaş bir genç için 3.391 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 197 lira olduğu kaydedilirken sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 12 bin 34 lira olarak tespit edildi.

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMENİN MALİYETİ GÜNLÜK 400 LİRAYI GEÇTİ

Yapılan araştırmaya göre raporda, günlük harcamalarda Ağustos 2023'te en yüksek maliyet grubunu, 130,25 liralık harcama gereksinimiyle süt ve süt ürünleri grubunun oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 79.28 lira, sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 84.33 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı da günlük 33.38 lira oldu.

SEPETİN ÜÇTE BİRİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Raporda, daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 32.5 ile en yüksek paya sahip olduğu belirtilirken; et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27 ile ikinci sırada olduğu kaydedildi. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 21; ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 11; diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8.5 oldu.