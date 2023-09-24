Ağustos Ayında 687 Firma İçin İzin Belgesi Düzenlendi
Ticaret Bakanlığı tarafından ağustos ayında dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin belgeleri düzenlendi. 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi ve 19 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, 27 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.
Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayında 687 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 19 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 27 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.