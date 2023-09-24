Ağustos Ayında 687 Firma İçin İzin Belgesi Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından ağustos ayında dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin belgeleri düzenlendi. 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi ve 19 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, 27 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.