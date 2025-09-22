Haberler

Ağustos Ayı Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 12 Trilyon 477,1 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunun 12 trilyon 477,1 milyar lira olduğunu açıkladı. Borç stokunun büyük bir kısmı Türk lirası cinsinden.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 12 trilyon 477,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 12 trilyon 477,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 5 trilyon 851 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 626,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
