Ağustos 2025'te Ticaret Borsalarında 17 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Giresun Ticaret Borsası, Ağustos 2025'te 21 ticaret borsasında toplam 17 bin 275 ton yeni sezon fındığın satıldığını açıkladı. Düzce/Bolu, 5 bin 565 tonla en fazla işlem gören il oldu.

Ticaret borsalarında, Ağustos 2025'de 17 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 17 bin 275 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 5 bin 565 tonla Düzce/ Bolu'da yapıldı. Bu kenti 3 bin 898 tonla Ordu, 3 bin 154 tonla Sakarya ve 3 bin 142 tonla Giresun izledi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
