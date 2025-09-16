Ağustos 2025'te Serbest Bölgelerde İhracat Rekoru

Ticaret Bakanlığı, Ağustos 2025'te 19 serbest bölgede dış ticarette; 1 milyar 45 milyon dolarlık ihracat ve 448 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile ihracatta tarihi rekora imza atıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye'nin serbest bölgeleri, 2025 yılı Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek ihracat ve dış ticaret fazlası rakamlarına ulaşarak, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, serbest bölgelerin ihracatının Ağustos 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artış göstererek 955 milyon dolardan 1 milyar 45 milyon dolara yükseldi belirtildi. Bu rakam, serbest bölgelerde tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi 2,18 ise milyar dolar oldu

Ağustos 2025'te serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi 2,18 ise milyar dolar oldu. Serbest bölgelerin yurt dışı ticaretinden elde edilen dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı ayındaki 367 milyon dolardan yüzde 22 artışla 448 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı dış ticaret fazlası olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde serbest bölgelerin ihracatında yüzde 4,1 artış oldu

Ocak-Ağustos 2025 döneminde serbest bölgelerin ihracatına da yer verilen açıklamada, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış olduğu belirtilerek, 7,9 milyar dolardan 8,3 milyar dolara ulaştı açıklandı. Böylece, serbest bölgelerde tüm zamanların en yüksek Ocak-Ağustos dönemi ihracat değeri kaydedildi.

Açıklamada, 2025'in ilk sekiz ayında, serbest bölgelerden yapılan ihracatın yüzde 56,1'i orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluştuğu ifade edildi. Aynı dönemde serbest bölgelerin dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre 2,86 milyar dolardan 2,91 milyar dolara yükseldi.

Ege Serbest Bölgesi tek başına 3,98 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı

Ocak-Ağustos 2025 döneminde serbest bölgelerden yurtdışına ve Türkiye'ye yapılan toplam satışların yüzde 75,8'i ihracat olarak gerçekleşti. Serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 17,9 milyar dolardan 18,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Ege Serbest Bölgesi tek başına 3,98 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

Antalya Serbest Bölgesi Ağustos'un ihracat şampiyonu oldu.

Antalya Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 168,5 artışla 130,1 milyon dolara yükselterek Ağustos 2025'in ihracat şampiyonu oldu. Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 275 milyon dolara yükselterek, toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,3'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Ege Serbest Bölgesi Ocak-Ağustos döneminde ihracatını en çok artıran serbest bölge oldu

Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 12,4 artışla 2,11 milyar dolara çıkararak Ocak-Ağustos 2025 döneminde ihracatını en çok artıran serbest bölge oldu. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 28,7 artışla 298,4 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi ise ihracatını yüzde 20,1 artışla 516 milyon dolara yükseltti. - ANKARA