AGT, ilham vermeye Bodrum'da devam edecek - Haberler

Parke ve panel sektörlerinin önemli markalarından AGT, yeni mağazasının açılışını Bodrum'da gerçekleştirdi. Bodrum Ortakent Meydan'da hizmete giren mağaza dekorasyona ve mobilya tasarımına ilgi duyanların hizmetinde olacak. Açılış törenine, Oma Şahin Entegre Orman Ürünleri yöneticileri ve AGT İcra Kurulu heyetinin yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Serdar Kocadon, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ve çok sayıda yerel yönetici katıldı.

2022 yılı başında tüm sektöre sunduğu Design Box konseptiyle orman ürünleri mamullerinin etkileyici çeşitliliğini sektöre gösterin firma özellikle değer algısı yüksek kesimlerin tercihlerini şekillendirmesiyle biliniyor. AGT, yeni Bodrum mağazası sayesinde bölge mimar ve dekoratörlerinin malzemeye erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Mağaza açılışında söz alan firmanın Aydın ve Bodrum Bayisi Oma Şahin Entegre Orman Ürünleri Kurucusu Mehmet Ali Şahin, 11 yıllık işbirliğimiz boyunca çok güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi. Önemli bir Dünya Markasının paydaşları arasında yer almanın kendileri gibi yerel işletmeler için gurur verici olduğunu söyleyen Şahin, güvenilirliği ve kalite anlayışı ile sektöre ayna olmuş ve tüm paydaşlarının da gelişimini desteklemiş öncü bir kuruluştur. Böylesi bir markanın Bodrum'daki hizmet sağlayıcısı olmanın mutluluğu ile yeni mağazamızın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AGT İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya ise şöyle konuştu: "Bodrum özellikle turizm sektörünün incisi olması bakımından ülkemiz için büyük öneme sahip. Biz özellikle katma değeri yüksek mekanların turizm sektörüne yaptığı katkıların farkındayız. Bodrum mimari yapıları ve özel otel konseptleri ile dekorasyon trendlerini yakından takip eden profesyonellerin konumlandığı güzide bir şehrimiz. Bodrum mağazamızı bu anlamda da çok önemsiyor ve kimlik sahibi iç mekanların tasarımında ürünlerimizin yapacağı katkılara sonsuz güveniyoruz. 2022'nin ilham veren markası olarak kendimizi konumlandırdığımız bu yılda gerek turizm gerekse konut yenileme sektörlerinin önemli malzeme tedarikçileri arasında yer aldığımızı belirtmek isterim. Türkiye ve dünyada saygın bayi yapısı ile panel koleksiyonlarında en çok tercih edilen marka konumuna ulaştık. Parke ürün grubunda ise ülkemizin en çok tercih edilen markasıdır. Ürünlerinin dünyaya ilham olduğu ürünlerimiz Bodrumlu mimar ve tasarımcılarımız için de hizmete hazırdır". - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi