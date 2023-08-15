Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım İşi 2025 Yılında Tamamlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. kısım işi yapım çalışmalarının 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 250 bin dekar tarım arazisinin sulanması planlandığı projede, şu ana kadar 16 bin dekar sulama şebekesi tamamlandı. Proje tamamlandığında, 67 bin 150 dekar alan sulamaya açılarak verim artışı ve kazanç sağlanması hedefleniyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. kısım işi yapım çalışmalarının 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplamda 250 bin dekar tarım arazisinin sulanması planlandığı Ağrı Yazıcı Ovası'nda, önceki yıllarda inşaatı tamamlanarak işletmeye açılan alan 182 bin 440 dekar olup, 67 bin 150 dekar tarım arazinin sulamaya açılacak olan Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. kısım inşaatında ise çalışmalar hızla devam ediyor.

Sulama şebekesinde imalatlarının devam ettiği projede yüzde 41 fiziki gerçekleşme aşıldı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını belirtti.

Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. kısım işi yapım çalışmalarının, 2025 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan Balta, şunları kaydetti:

"İnşaatta 16 bin dekar sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. 2025'in ilk ayları ile birlikte projeyi bitirip, 67 bin 150 dekar alanın sulamaya açılmasını amaçlıyoruz. Yazıcı Ovası 2. kısım işi sayesinde modern sulama ile tanışacak 67 bin 150 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek kazançları artacak. Ağrılı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 336 milyon lira daha fazla kazanacak".