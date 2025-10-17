Haberler

Ağrı'nın Yalçınkaya Köyü'nde Lahana Hasadı Bereketli Geçiyor

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya Köyü'nde lahana hasadı bu yıl yüksek verimle başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Hasat, bölge ekonomisi için önemli bir katkı sağlıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya Köyü'nde, bölge ekonomisi ve üretici gelirine önemli katkı sağlayan lahana hasadı bu yıl da bereketli bir şekilde başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Taşdemir, köyde gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarda başlayan hasat, üreticilerin yoğun emeğiyle devam ederken, bu yılki verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu gözlendi. Yalçınkaya Köyü'nde uzun yıllardır süregelen lahana üretiminin, hem yöre halkının geçim kaynağı hem de bölge tarımının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

İncelemeler sırasında üreticilerle sohbet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Patnos'un tarımsal potansiyeline vurgu yaparak, "İlçemizin bereketli topraklarında her yıl farklı ürünlerde önemli üretim başarıları elde ediliyor. Lahana üretimi de bunlardan biri. Çiftçilerimizin emeği, alın teri ve devletimizin tarıma verdiği desteklerle bu başarı daha da artıyor" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Taşdemir ise, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına üreticilere teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Taşdemir, "Amacımız, üreticilerimizin daha kaliteli ve yüksek verimli ürünler elde etmesini sağlamak. Bu doğrultuda her zaman sahadayız" dedi.

Yalçınkaya Köyü'nde gerçekleştirilen lahana hasadı, üreticilerin yüzünü güldürürken, elde edilen ürünlerin hem yerel pazarlarda hem de çevre illerde satışa sunulacağı bildirildi. Hasat döneminin önümüzdeki günlerde tüm köy genelinde tamamlanması bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
