Ağrı'da ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ilçe müdürleriyle bir araya gelerek, ilde yürütülen çalışmalar ve tesislerin durumu hakkında değerlendirme yaptı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ilçe müdürleriyle bir araya gelerek, ilde yürütülen çalışmalar ve tesislerin durumu hakkında değerlendirme yaptı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, makamında ilçe müdürlerinin katılımıyla değerlendirme, planlama ve istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Din, ilde gençlik ve spor alanlarında yapılan faaliyetleri ve projeleri anlattı. Din, "İlimizde gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca tesislerimizin bakım ve onarımını da ihmal etmiyoruz. İlçe müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde çalışarak, ilimizin gençlik ve spor potansiyelini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıda ayrıca, ildeki spor kulüplerinin durumu, sporcu lisans işlemleri, antrenör eğitimleri, spor malzemesi dağıtımı ve yarışma takvimleri gibi konular da ele alındı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AĞRI