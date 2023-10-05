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Ağrı'da Atıl Alanlarda Buğday ve Arpa Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı

Ağrı'da tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında, atıl durumda olan 25 bin dekar alan üreticilere yüzde 50 hibeyle arpa ve buğday tohumu dağıtıldı. Programa Vali Mustafa Koç ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da katıldı.