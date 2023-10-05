Ağrı'da Atıl Alanlarda Buğday ve Arpa Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı
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Ağrı'da tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında, atıl durumda olan 25 bin dekar alan üreticilere yüzde 50 hibeyle arpa ve buğday tohumu dağıtıldı. Programa Vali Mustafa Koç ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da katıldı.
Ağrı'da atıl durumda olan 25 bin dekar alanın tarıma kazandırılması için üreticilere yüzde 50 hibeyle arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.
Kentte tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen ve Ağrı Valiliğince desteklenen "Atıl Alanlarda Buğday ve Arpa Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında Tarım Park'ta düzenlenen programda, 1250 üreticiye yüzde 50 hibeli 397 ton buğday ve 228 ton arpa tohumu desteğinde bulunuldu.
Programa, Vali Mustafa Koç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve çiftçiler katıldı.