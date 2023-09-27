Ağrı'da 72 Ton Sahte Deterjan ve Çamaşır Suyu Ele Geçirildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde tonlarca sahte temizlik malzemesi ile çay ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, adreslerde sahte olarak üretildiği tespit edilen ve farklı markalara ait 72 ton toz deterjan, 520 kg çay ve çok sayıda paketlenmeye hazır boş çay ambalajı, 536 adet tuz ruhu, 2886 adet satışa hazır şampuan, 4600 kilogram çamaşır suyu, çok sayıda üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan boş çamaşır suyu kutusu, kolilere yapıştırılmaya hazır çamaşır suyu etiketi, 500 adet jel kolonya, 25 adet bulaşık deterjanı ve çok sayıda güneş kremi ele geçirildi.Bahse konu ürünlerin sahibi olduğu tespit edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi edilirken ele geçirilen ürünlerin imha edildiği öğrenildi.(DHA)