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Ağız İçi Yaraları ve Diş Eti Kanaması Kanser Belirtisi Olabilir

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Arslan, birçok kanser türünün ilk belirtilerinin ağız içerisinde görüldüğünü belirterek, diş eti kanaması ve uzun süre geçmeyen yaraların kanser belirtisi olabileceğini söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Arslan, birçok kanser türünün ilk belirtilerinin ağız içerisinde görüldüğünü belirterek, "Diş eti kanaması kan kanserlerinin (lösemi, lenfoma, miyelom) ilk belirtilerindendir. Ağız içerisinde uzun süre geçmeyen yaralar da kanser belirtisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, ağızda çıkan yaralara ilişkin bilgi verdi.

Arslan, çoğu zaman basite alınan ağız yaraları ve diş eti iltihaplarının ciddi ölümcül hastalıkların erken tanısında hayati öneme sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Diş etine ve dişlere bakarak pek çok hastalıktan şüphelenmek gerek. Birçok kanser türünün ilk belirtileri ağız içerisinde görülebilir. Özellikle ağız kanserlerinin uzman diş hekimleri tarafından erken teşhis edilmesi mümkün. Kanserin ilk evrelerinde meydana gelebilecek bazı doku değişiklikleri kolayca görülebilir. Bu tür doku değişiklikleri başlangıçta diş eti hastalığının belirtileri ile karışabilmektedir. Diş eti kanaması kan kanserlerinin (lösemi, lenfoma, miyelom) ilk belirtilerindendir. Ağız içerisinde uzun süre geçmeyen yaralar da kanser belirtisi olabilir. Anarmol diş eti büyümeleri, dişlerde sallanma, ağız içerisinde (yanak, dil, damak) uzun süre geçmeyen yaralar ve ağız içerisindeki şişlikler de diş eti hastalığı belirtisinin yanında kanser belirtisi de olabilir."

Yapılan bir çalışmada şiddetli diş eti hastalığı olanlarda kanser gelişme riskinin sağlıklı ya da hafif diş eti hastalığı olanlara kıyasla yüzde 24 daha fazla olduğu bildiren Dr. Öğr. Üyesi Arslan, "Periodontal açıdan sorunlu bireyler, özellikle şiddetli diş eti iltihabı bulunanlar ve eşlik eden yaşam tarzı risk faktörleri olanlar (sigara, alkol, stres gibi) sıkı bir şekilde izlenmelidir. Diş eti hastalığı kronik bir hastalıktır. Buna bağlı olarak mutlaka kontrollerinizi uzman bir diş hekimi gözetiminde olarak yaptırmanız önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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