Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, geleneksel yöntemlerle ürettiği lokum ve helva çeşitlerini Almanya, İngiltere ve Rusya'ya ihraç ediyor. Firma sahibi, ürünlerinin kalitesinin dünya çapında ilgi gördüğünü belirtti ve istihdamı artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Afyonkarahisarlı firma, lokum ve helva üretimini yurtdışına ihraç ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir firma, ürettiği lokum ve helva çeşitlerini Almanya, İngiltere ve Rusya'ya gönderiyor.

Çakır Mahallesi'nde üç kuşaktır lokum ve tatlı üretimi yapan firmanın sahibi Ömer Ayhopa, gazetecilere, 91 yıldır geleneksel yöntemleri kullandıklarını söyledi.

Ürünlerinin ilgi gördüğünü aktaran Ayhopa, şöyle konuştu:

"Yıllarda aynı tecrübe ve kaliteyle ürettiğimiz lokum ve helvalarımızı Almanya, İngiltere ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Kalitemiz artık dünyaya hitap ediyor. İlçede istihdam ve tesislerimizi büyütmek adına da çeşitli adımlar atıyoruz. Dünya ticaretinde ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Almanya'ya bir tır lokum ve helva gönderdik."

Ayhopa, lokum ve helvaların özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin çok beğendiğini kaydetti.