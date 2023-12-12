Afyonkarahisar ve Bursa'daki Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Tamamlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar ve Bursa'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Afyonkarahisar'daki taşınmaz için en yüksek teklif Turan Bekişoğlu Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ'den, Bursa'daki taşınmaz için ise en yüksek teklif Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Afyonkarahisar ve Bursa'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi Susuz-Sakarya Mahallesi'ndeki 7 parseldeki toplam 53 bin 998 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 81 milyon lirayla Turan Bekişoğlu Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Bursa'nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi'ndeki 8 bin 556 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 58 milyon 500 bin lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunuldu.