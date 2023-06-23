Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Sığır Eti Kilogramı 205 Liradan Satıldı
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 205 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve kilogram fiyatlarının listesi de verildi.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 205 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|205
|205
|Kemiksiz et
|HTS
|231,75
|231,75
|Kuzu eti
|HTS
|200
|200
|Buğday unu
|HTS
|6,64
|6,64
|Mısır
|HTS
|6,08
|6,65
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi
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