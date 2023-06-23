Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Sığır Eti Kilogramı 205 Liradan Satıldı

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 205 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve kilogram fiyatlarının listesi de verildi.