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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Sığır Eti Kilogramı 205 Liradan Satıldı

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Sığır Eti Kilogramı 205 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 205 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve kilogram fiyatlarının listesi de verildi.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 205 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

205

205

Kemiksiz etHTS

231,75

231,75

Kuzu etiHTS

200

200

Buğday unu

HTS

6,64

6,64

Mısır

HTS

6,08

6,65

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Mısır Ekonomi Haberler

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