Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Kemiksiz Etin Kilogramı En Düşük 260 Lira
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 280 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 280 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|260
|280
|Sığır eti
|HTS
|188
|210
|Kırıntı et
|HTS
|145
|160
|Buğday
|HTS
|5,98
|6,38
|Mısır
|HTS
|5,83
|6,50
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi
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