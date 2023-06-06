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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Kemiksiz Etin Kilogramı En Düşük 260 Lira

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Kemiksiz Etin Kilogramı En Düşük 260 Lira

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 280 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 280 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

260

280

Sığır etiHTS

188

210

Kırıntı etHTS

145

160

Buğday

HTS

5,98

6,38

Mısır

HTS

5,83

6,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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