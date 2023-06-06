Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Kemiksiz Etin Kilogramı En Düşük 260 Lira

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 280 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.