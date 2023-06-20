Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Dana Eti Kilogramı 250-300 TL Arasında Satıldı

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 250 lira, en yüksek 300 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.