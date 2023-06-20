Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Dana Eti Kilogramı 250-300 TL Arasında Satıldı
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 250 lira, en yüksek 300 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 250 lira, en yüksek 300 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|250
|300
|İnek eti
|HTS
|150
|150
|Pastırma
|HTS
|633,66
|633,66
|Buğday
|HTS
|6,30
|7,35
|Mısır
|HTS
|6,00
|6,30
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi
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