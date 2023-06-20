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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Dana Eti Kilogramı 250-300 TL Arasında Satıldı

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Dana Eti Kilogramı 250-300 TL Arasında Satıldı

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 250 lira, en yüksek 300 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 250 lira, en yüksek 300 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

250

300

İnek etiHTS

150

150

PastırmaHTS

633,66

633,66

Buğday

HTS

6,30

7,35

Mısır

HTS

6,00

6,30

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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