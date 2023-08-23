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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Dana Eti Kilogramı 202 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana eti kilogramı 202 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 202 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

202

202

Karkas etHTS

205

250

Beyaz haşhaşHTS

62

62

Buğday

HTS

6,48

7,90

Kiraz

HTS

11,66

16,56

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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