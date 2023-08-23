Afyonkarahisar Ticaret Borsasında Dana Eti Kilogramı 202 Liradan Satıldı
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana eti kilogramı 202 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 202 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|202
|202
|Karkas et
|HTS
|205
|250
|Beyaz haşhaş
|HTS
|62
|62
|Buğday
|HTS
|6,48
|7,90
|Kiraz
|HTS
|11,66
|16,56
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi