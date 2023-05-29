Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Kemiksiz Etin Kilogramı En Düşük 260 Lira, En Yüksek 480 Liradan Satıldı
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 480 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları da verildi.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 480 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|260
|480
|Karkas et
|HTS
|100
|250
|Pastırma
|HTS
|600
|600
|Buğday
|HMS
|6,00
|6,00
|Arpa
|HTS
|6,37
|6,37
Kaynak: AA / Ekonomi
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