Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Kemiksiz Etin Kilogramı En Düşük 260 Lira, En Yüksek 480 Liradan Satıldı

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 480 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları da verildi.