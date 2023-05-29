Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Kemiksiz Etin Kilogramı En Düşük 260 Lira, En Yüksek 480 Liradan Satıldı

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Kemiksiz Etin Kilogramı En Düşük 260 Lira, En Yüksek 480 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 480 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları da verildi.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 260 lira, en yüksek 480 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

260

480

Karkas etHTS

100

250

PastırmaHTS

600

600

Buğday

HMS

6,00

6,00

Arpa

HTS

6,37

6,37

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA / Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title