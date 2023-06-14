Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Karkas Eti Kilogramı 230-245 TL Arasında Satıldı

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 230 lira, en yüksek 245 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve fiyatlarının listesi de verildi.