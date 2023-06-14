Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Karkas Eti Kilogramı 230-245 TL Arasında Satıldı
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 230 lira, en yüksek 245 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve fiyatlarının listesi de verildi.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 230 lira, en yüksek 245 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|230
|245
|Beyaz haşhaş
|HTS
|70
|70
|Arpa
|STA
|5,93
|5,93
|Buğday
|STA
|7,76
|7,76
|Mısır
|STA
|5,98
|5,98
Kaynak: AA / Ekonomi
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