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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Karkas Eti Kilogramı 230-245 TL Arasında Satıldı

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda Karkas Eti Kilogramı 230-245 TL Arasında Satıldı

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 230 lira, en yüksek 245 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve fiyatlarının listesi de verildi.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 230 lira, en yüksek 245 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

230

245

Beyaz haşhaşHTS

70

70

ArpaSTA

5,93

5,93

Buğday

STA

7,76

7,76

Mısır

STA

5,98

5,98

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA / Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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