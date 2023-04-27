Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 220 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 220 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|220
|220
|Sığır eti
|HTS
|190
|240
|Karkas et
|HTS
|165
|237
|Arpa
|HMS
|5,95
|5,95
|Buğday
|HMS
|6,25
|8,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar Ekonomi Haberler
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