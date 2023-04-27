Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 220 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 220 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

220

220

Sığır etiHTS

190

240

Karkas etHTS

165

237

Arpa

HMS

5,95

5,95

Buğday

HMS

6,25

8,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title