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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 200 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 200 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

200

205

Kemiksiz etHTS

280

280

Karkas etHTS

185

225

Arpa

HTS

5,95

5,95

Buğday

HMS

6,00

8,60

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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