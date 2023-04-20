Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 200 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 200 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|200
|205
|Kemiksiz et
|HTS
|280
|280
|Karkas et
|HTS
|185
|225
|Arpa
|HTS
|5,95
|5,95
|Buğday
|HMS
|6,00
|8,60
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar Ekonomi Haberler
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