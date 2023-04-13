Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı en düşük 190 lira, en yüksek 285 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı en düşük 190 lira, en yüksek 285 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|190
|285
|Kemiksiz et
|HTS
|239
|330
|Karkas et
|HTS
|158
|175
|Arpa
|HTS
|6,30
|6,30
|Buğday
|HMS
|5,60
|7,70
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA / Ekonomi
Karahisar Ekonomi Haberler
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