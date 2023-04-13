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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı en düşük 190 lira, en yüksek 285 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı en düşük 190 lira, en yüksek 285 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kuzu eti

HTS

190

285

Kemiksiz etHTS

239

330

Karkas etHTS

158

175

Arpa

HTS

6,30

6,30

Buğday

HMS

5,60

7,70

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA / Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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