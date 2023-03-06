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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında düve etinin kilogramı en düşük 132,50 lira, en yüksek 174 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında düve etinin kilogramı en düşük 132,50 lira, en yüksek 174 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Düve eti

HTS

132,50

174,00

Dana etiHTS

132,50

190,00

Kuzu etiHTS

155,00

155,00

Arpa

HMS

6,00

6,00

Buğday

HMS

6,15

8,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA / Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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