Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında düve etinin kilogramı en düşük 132,50 lira, en yüksek 174 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Düve eti HTS 132,50 174,00 Dana eti HTS 132,50 190,00 Kuzu eti HTS 155,00 155,00 Arpa HMS 6,00 6,00 Buğday HMS 6,15 8,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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