Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 44,55, en yüksek 123,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 44,55 123,76 Dana eti HTS 100,00 120,00 Sığır eti HTS 80,00 80,00 Buğday HMS 5,20 7,62 Arpa HMS 5,40 6,30

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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