Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 44,55, en yüksek 123,76 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 44,55, en yüksek 123,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|44,55
|123,76
|Dana eti
|HTS
|100,00
|120,00
|Sığır eti
|HTS
|80,00
|80,00
|Buğday
|HMS
|5,20
|7,62
|Arpa
|HMS
|5,40
|6,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi
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