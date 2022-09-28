Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 124,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Dana eti HTS 124,99 124,99 Kemiksiz et HTS 140,00 175,00 Kuzu eti HTS 79,00 80,00 Buğday HMS 7,00 7,00 Arpa HMS 5,90 6,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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