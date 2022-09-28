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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 124,99 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 124,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

124,99

124,99

Kemiksiz etHTS

140,00

175,00

Kuzu etiHTS

79,00

80,00

Buğday

HMS

7,00

7,00

Arpa

HMS

5,90

6,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

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