Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin en düşük kilogramı 110, en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sığır eti HTS 110,00 120,00 Karkas et HTS 70,00 120,00 Sucuk HTS 120,00 120,00 Buğday HMS 6,25 7,40 Arpa HMS 5,70 6,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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