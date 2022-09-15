Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır karkas kesimin kilogramı en düşük 59,40 lira en yüksek 79,20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır karkas kesimin kilogramı en düşük 59,40 lira en yüksek 79,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır karkas kesim

HTS

59,40

79,20

BuğdayHTS

6,95

7,00

ArpaHMS

4,50

6,50

Mısır

HTS

5,45

6,35

Yem

HTS

6,56

8,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title