Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır karkas kesimin kilogramı en düşük 59,40 lira en yüksek 79,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sığır karkas kesim HTS 59,40 79,20 Buğday HTS 6,95 7,00 Arpa HMS 4,50 6,50 Mısır HTS 5,45 6,35 Yem HTS 6,56 8,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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