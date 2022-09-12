Afyonkarahisar Ticaret Borsasında manda etinin kilogramı 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Manda eti HTS 85,00 85,00 Buğday HTS 6,40 6,40 Arpa HMS 5,80 5,80 Beyaz haşhaş HTS 59,70 59,70 Yem HTS 5,58 6,81

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Haberler ›› Ekonomi ›› Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.