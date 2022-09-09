Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Kemiksiz et HTS 130,00 130,00 Karkas et HTS 68,61 105,00 Kuzu eti HTS 95,00 105,00 Arpa HTS 5,70 5,75 Buğday HTS 6,29 6,90

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili