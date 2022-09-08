Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 65 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sığır eti HTS 65,00 78,00 İnek eti HTS 110,00 110,00 Kemiksiz et HTS 121,00 310,00 Kuzu eti HTS 97,00 120,00 Buğday HTS 6,20 6,20

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili