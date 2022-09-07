Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Karkas et HTS 98,00 120,00 Sucuk HTS 120,00 135,00 Buğday HTS 6,00 7,40 Buğday unu HTS 6,63 11,00 Arpa HTS 5,90 6,00

Haberler ›› Ekonomi ›› Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili