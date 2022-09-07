Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 120 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|98,00
|120,00
|Sucuk
|HTS
|120,00
|135,00
|Buğday
|HTS
|6,00
|7,40
|Buğday unu
|HTS
|6,63
|11,00
|Arpa
|HTS
|5,90
|6,00
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi
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