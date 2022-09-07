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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 120 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

98,00

120,00

SucukHTS

120,00

135,00

BuğdayHTS

6,00

7,40

Buğday unu

HTS

6,63

11,00

Arpa

HTS

5,90

6,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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