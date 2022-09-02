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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 110 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

110,00

110,00

Kemiksiz etHTS

130,00

345,00

Karkas etHTS

82,00

128,00

Buğday

HTS

6,09

7,71

Arpa

HTS

5,90

6,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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