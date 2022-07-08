Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 120 lira, en yüksek 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 120,00 130,00 Kemiksiz et HTS 160,00 260,00 Karkas et HTS 75,42 150,00 Kuzu eti HTS 94,00 108,00 Arpa HTS 5,00 5,00

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili