Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 93,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Karkas et HTS 50,00 93,25 Kırıntı et HTS 80,00 85,00 Beyaz haşhaş HTS 38,00 39,14 Sarı haşhaş HTS 31,25 31,25 Buğday HTS 6,48 6,89

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili